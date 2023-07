Yunus Akgün: "İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak" | Video 09.07.2023 | 13:57 Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, kendini yeni sezona en şekilde hazırlamak istediğini söyleyerek, "İnşallah bu sene çok daha iyi bir Yunus olacak. Şu an sadece kampa odaklanıyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirmek ve hazırlamak istiyorum. İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da 23 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların güzel başladığını söyleyen Akgün, "Bir hazırlık maçı oynadık. Bizim için olumlu geçti. Dün buraya geldik. Burada da 3 hazırlık maçı oynayacağız. Kampımızdaki maçları en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Ligi elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

"KENDİ PERFORMANSIMDAN ÇOK ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYON OLMAMIZDI"

Geçen seneki performansıyla ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon benden çok büyük bir beklenti vardı. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendi performansımdan çok önemli olan şampiyon olmamızdı. Şampiyon olduk, bu benim için gurur verici. Çünkü ben Galatasaray altyapısında yetiştim. Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak, benim her zamanki hayalim. İnşallah bu sene çok daha iyi bir Yunus olacak. Şu an sadece kampa odaklanıyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirmek ve hazırlamak istiyorum. İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK, HER OYUNCUNUN HAYALİDİR"

Galatasaray formasıyla daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini ifade eden Yunus Akgün, "Fatih (Terim) hocam 18 yaşımda bana Şampiyonlar Ligi'nde şans vermişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, her oyuncunun hayalidir. Bu sene farklı bir Yunus olacak. Hocam bana görev verdiği takdirde elimden geleni yapıp, Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi yere gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İngiliz ekibi Hull City ile oynadıkları hazırlık maçına kaptan çıktığının hatırlatılması içinde Akgün, "Hocamın sayesinde bir hayalimi daha gerçekleştirdim o gün. Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluktu. Ayrıca bana çok büyük bir motivasyon sağladı. Hayallerimden biri kaptan olabilmek. İlk önce oynayıp, ondan sonra Galatasaray'ın kaptanlığını yapmak istiyorum" dedi.

"ARDA GÜLER İÇİN ÜLKE OLARAK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR DUYDUK, ÇOK MUTLU OLDUK"

Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan genç milli futbolcu Arda Güler için de konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Arda'yı hepimiz çok beğeniyoruz. Bence çok büyük bir oyuncu. Ülke olarak çok büyük bir gurur duyduk, çok mutlu olduk. Önemli olan oralarda kalıp, bizi daha çok gururlandırması. İnşallah hakkında hayırlısı olur, Allah yardımcısı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK İYİ BİR ORTAMIMIZ VAR"

Her şeyin güzel gittiğini aktaran başarılı futbolcu, "En büyük motivasyonumuz, en büyük başarımızdan biri arkadaşlığımızdı. Biz zaten bunu her zaman söylüyorduk. Biz oynadığımız futboldan, antrenmanlardan çok keyif alıyoruz. Bu da bizi başarıya götürüyor. Şu anda çok iyi bir ortamımız var. Çok güzel gidiyor her şey. İnşallah bu sene de başarılı oluruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon da burada kamp yaptıklarının sorulması üzerine Yunus Akgün, "Burada daha önce iki kez kamp yapmıştık ve şampiyon olmuştuk. İnşallah Süper Lig, Türkiye Kupası bunları kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah bu sene şampiyon oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.