Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 büyüklerin rakipleri belli oldu | Video
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi yapıldı. Trabzonspor'un yanı sıra kupaya bu turda katılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Buna göre, Beşiktaş - Eyüpspor, Fenerbahçe - Adanaspor, Galatasaray - Ümraniyespor, Trabzonspor - Manisa FK ile eşleşti. 5. tur maçları, 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde tek maçlı sistemde seri başı olan takımların sahalarında oynanacak.
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