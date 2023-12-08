Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 büyüklerin rakipleri belli oldu | Video

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi yapıldı. Trabzonspor'un yanı sıra kupaya bu turda katılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. Buna göre, Beşiktaş - Eyüpspor, Fenerbahçe - Adanaspor, Galatasaray - Ümraniyespor, Trabzonspor - Manisa FK ile eşleşti. 5. tur maçları, 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde tek maçlı sistemde seri başı olan takımların sahalarında oynanacak.