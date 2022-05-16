Video Teknoloji Azerbaycan TEKNOFEST'e hazırlanıyor | Video
Azerbaycan TEKNOFEST'e hazırlanıyor | Video

Azerbaycan TEKNOFEST'e hazırlanıyor | Video

16.05.2022 | 14:11

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Bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 26-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan TEKNOFEST için hazırlıklar devam ediyor.

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Dünyanın önde gelen teknoloji festivalleri arasındaki yerini alan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl ilk kez yurt dışında yapılacak. 26-29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystal Hall'de gerçekleştirilecek festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak. Festivalde, Türkiye'den İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, Baykar, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Uzay Ajansı gibi kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar açılacak. Azerbaycan'dan katılımcı kuruluşlar ile yarışmalarda yer alacak gençler de festival çerçevesinde ürünlerini ve projelerini tanıtacak.

Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

Festival çerçevesinde, lise, lisans ve üzeri, mezun kategorilerinde Baku Skills, Çevre Teknolojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Hava Araçları, Planör, Tarım Teknolojileri, CanSet, Robotik, Smart Karabağ Hackathon, Rocket League Avrupa Şampiyonası yarışmaları düzenlenecek. 120 bin metrekare alanda yapılacak olan festivalde, yaklaşık 5 bin kişi yarışacak.
TEKNOFEST'te her gün 50 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

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