Video Teknoloji Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı
Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı

Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı

03.07.2023 | 15:57

Huawei Mate X Pro'nun dokunmatik ekranı dizüstü bilgisayarı çok amaçlı kullananların işini kolaylaştıracak. Telefon ekranı Huawei Mate X Pro'ya kolayca taşınıyor. Akıllı telefondaki fotoğraf ve videoların dizüstü ile mesafesi kısalıyor. Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro ekranı büyüttü performansı artırdı.

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