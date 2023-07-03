Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı

Huawei Mate X Pro'nun dokunmatik ekranı dizüstü bilgisayarı çok amaçlı kullananların işini kolaylaştıracak. Telefon ekranı Huawei Mate X Pro'ya kolayca taşınıyor. Akıllı telefondaki fotoğraf ve videoların dizüstü ile mesafesi kısalıyor. Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro ekranı büyüttü performansı artırdı.