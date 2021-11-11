Google'a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı | Video

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Google son zamanlarda sıkıntılı günler geçiriyor. Teknoloji kısa süre önce Güney Kore'de uygulama içi ödeme sisteminde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Google için geri adım olarak nitelendirilen bu gelişmeyle birlikte, uygulama içi satın alımlar için alternatif ödeme seçeneklerinin (Üçüncü parti seçeneklerin), Google Play'de ödeme ve faturalandırma sisteminde görüleceği açıklandı. Şimdi Google'a bir darbe daha geldi. Avrupa Birliği mahkemesi, Google'ın rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle 2,42 milyar euroluk cezasını onayarak, temyiz başvurusunu reddetti.