İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Yeni bir müjde' diyerek duyurdu. Buna göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.