Video Teknoloji İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video

İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video

10.01.2022 | 08:30

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İngiltere merkezli Engineered Arts'ın geliştirdiği insansı robot Ameca, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyadaki en büyük teknoloji fuarı olan 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bu hafta ilk kez halkla iletişim kurdu.

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