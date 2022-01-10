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OTOMATİK OYNAT
01:22
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video 10.01.2022 | 08:30
01:43
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video 09.01.2022 | 11:39
06:23
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ayna açılışını tamamladı 09.01.2022 | 08:37
09:55
Yerli otomobil TOGG Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video 06.01.2022 | 16:06
08:40
01:35
Togg'un Gemlik'teki üretim tesisinde çalışmalar hızla sürüyor | Video 27.12.2021 | 13:45
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00:55
NASA, en güçlü teleskopu uzaya fırlatmayı bekliyor | Video 24.12.2021 | 15:14
01:59
Japonya, İngiliz uydusunu uzaya fırlattı | Video 23.12.2021 | 10:01
03:47
Bakan Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti | Video 19.12.2021 | 13:23
01:14
Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video 19.12.2021 | 08:47
00:53
ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video 15.12.2021 | 13:01
02:46
Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı | Video 08.12.2021 | 13:06
01:52
Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini kabul etti | Video 02.12.2021 | 14:16
00:52
Japon otomotiv devi Nissan gözünü Ay'a dikti | Video 02.12.2021 | 11:36
02:26
Google temsilcileri TBMM'ye bilgi veriyor | Video 02.12.2021 | 11:30
26:20
01:59
Bayraktar TB2'den yeni rekor | Video 26.11.2021 | 15:46
01:55
Çip krizi için flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak 23.11.2021 | 14:31
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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Ve geri sayım başladı | Video 18.11.2021 | 13:21
İngiltere merkezli Engineered Arts'ın geliştirdiği insansı robot Ameca, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyadaki en büyük teknoloji fuarı olan 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bu hafta ilk kez halkla iletişim kurdu.