İşte TOGG'un 1 yılı | Video
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Türkiye'nin Otomobili TOGG'un tanıtımının yıl dönümü vesilesiyle, sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Videoda TOGG'un 1. yılında neler yapıldığı anlatıldı.