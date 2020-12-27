Video Teknoloji İşte TOGG'un 1 yılı | Video

İşte TOGG'un 1 yılı | Video

İşte TOGG'un 1 yılı | Video
27.12.2020 | 11:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşte TOGG'un 1 yılı | Video 02:44
İşte TOGG'un 1 yılı | Video 27.12.2020 | 11:15
Xiaomi Mi 10 T Pro inceleme ve özellikleri | Video 03:48
Xiaomi Mi 10 T Pro inceleme ve özellikleri | Video 23.12.2020 | 11:21
Evladım üşütme ısıtan ceketini giy! Elektrikli ceket nasıl çalışıyor? | Video 02:45
Evladım üşütme ısıtan ceketini giy! Elektrikli ceket nasıl çalışıyor? | Video 22.12.2020 | 12:58
Rusya, Avangard balistik füzesini aktif hale getirdi | Video 01:22
Rusya, Avangard balistik füzesini aktif hale getirdi | Video 16.12.2020 | 13:39
Realme 7 PRO özellikleri inceleme! İşte yeni Realme 7 PRO... | Video 03:12
Realme 7 PRO özellikleri inceleme! İşte yeni Realme 7 PRO... | Video 11.12.2020 | 08:38
Huawei Mate 40 PRO özellikleri inceleme! En hızlı amiral gemisi Huawei Mate 40 PRO'dan kuralları değiştiren performans | Video 12:23
Huawei Mate 40 PRO özellikleri inceleme! En hızlı amiral gemisi Huawei Mate 40 PRO'dan kuralları değiştiren performans | Video 11.12.2020 | 15:01
Poco X3 NFC özellikleri inceleme! Xiaomi Poco X3 NFC ile çok artık çok kolay | Video 05:53
Poco X3 NFC özellikleri inceleme! Xiaomi Poco X3 NFC ile çok artık çok kolay | Video 11.12.2020 | 08:38
Elon Musk’a ait SpaceX'in roketi test sırasında patladı | Video 01:28
Elon Musk’a ait SpaceX'in roketi test sırasında patladı | Video 10.12.2020 | 11:11
Elon Musk'a ait SpaceX'in dev roketi 'Starship SN8' test sırasında patladı | Video 01:28
Elon Musk'a ait SpaceX'in dev roketi 'Starship SN8' test sırasında patladı | Video 10.12.2020 | 10:10
Kalyon Güneş Fabrikası'na 700 kişilik ek istihdam | Video 01:17
Kalyon Güneş Fabrikası'na 700 kişilik ek istihdam | Video 07.12.2020 | 09:42
Nano kaplama yaptığı cep telefonunu matkapla delmeye çalışıp ceviz kırdı | Video 03:15
Nano kaplama yaptığı cep telefonunu matkapla delmeye çalışıp ceviz kırdı | Video 03.12.2020 | 16:58
İşte yeni Apple iPhone'ların inceleme ve özellikleri... Yeni Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro tam zamanında yetişti | Video 06:50
İşte yeni Apple iPhone'ların inceleme ve özellikleri... Yeni Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro tam zamanında yetişti | Video 24.11.2020 | 10:02
İzmir'de liseli gençler Instagram’ın güvenlik güvenlik açığını böyle keşfetti | Video 03:21
İzmir'de liseli gençler Instagram’ın güvenlik güvenlik açığını böyle keşfetti | Video 17.11.2020 | 10:59
Robot askerler İngiliz Ordusu'nda göreve başlıyor! | Video 00:54
Robot askerler İngiliz Ordusu'nda göreve başlıyor! | Video 11.11.2020 | 15:02
Avrupa Birliği AB, WhatsApp'taki şifreleme sistemini yasaklayacak mı? | Video 05:02
Avrupa Birliği (AB), WhatsApp'taki şifreleme sistemini yasaklayacak mı? | Video 11.11.2020 | 11:03
Yeni Apple Watch inceleme kullanım testi! İşte 2020 model yeni Apple Watch'ın yeni özellikleri... | Video 10:54
Yeni Apple Watch inceleme kullanım testi! İşte 2020 model yeni Apple Watch'ın yeni özellikleri... | Video 09.11.2020 | 08:47
İşte 2020 yeni iPad Air'in özellikleri ve incelemesi! Yeni iPad Air performans canavarı A14 Bionic işlemci ile neler yapabilecek? | Video 13:00
İşte 2020 yeni iPad Air'in özellikleri ve incelemesi! Yeni iPad Air performans canavarı A14 Bionic işlemci ile neler yapabilecek? | Video 08.11.2020 | 08:52
Milli kamera CATS işaretledi Bayraktar TB2 SİHA, MAM-L ile 12'den böyle vurdu | Video 01:49
Milli kamera CATS işaretledi Bayraktar TB2 SİHA, MAM-L ile 12'den böyle vurdu | Video 06.11.2020 | 14:41
WhatsApp'a flaş yeni özellik! WhatsApp'ta kaybolan mesaj nasıl atılır? | Video 01:59
WhatsApp'a flaş yeni özellik! WhatsApp'ta kaybolan mesaj nasıl atılır? | Video 06.11.2020 | 10:04
Akıncı TİHA bir testi daha başarıyla geçti | Video 01:57
Akıncı TİHA bir testi daha başarıyla geçti | Video 04.11.2020 | 17:59

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un tanıtımının yıl dönümü vesilesiyle, sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Videoda TOGG'un 1. yılında neler yapıldığı anlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA