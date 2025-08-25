Yayladaki bulut şehirdeki ışık Huawei Pura 80 kamerasıyla tabloya dönüşüyor

Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, güneşli ve nemli İstanbul sıcaklarından kaçarak Doğu Karadeniz'in serin yaylalarına doğru yola çıktı. Bu yolculukta kendisine en büyük yardımcı ise HUAWEI Pura 80 Ultra ve Pura 80 Pro oldu. Her ikisi ile gece karanlığında ve dik ışık altında çekimler de gerçekleştirerek, kullanım detaylarını sizler için paylaştı... İşte Huawei Pura 80 ve Huawei Pura 80 Pro'nun özellikleri ve kullanım detayları...