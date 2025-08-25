Yayladaki bulut şehirdeki ışık Huawei Pura 80 kamerasıyla tabloya dönüşüyor
Sabah Gazetesi Yazarı Timur Sırt, güneşli ve nemli İstanbul sıcaklarından kaçarak Doğu Karadeniz'in serin yaylalarına doğru yola çıktı. Bu yolculukta kendisine en büyük yardımcı ise HUAWEI Pura 80 Ultra ve Pura 80 Pro oldu. Her ikisi ile gece karanlığında ve dik ışık altında çekimler de gerçekleştirerek, kullanım detaylarını sizler için paylaştı... İşte Huawei Pura 80 ve Huawei Pura 80 Pro'nun özellikleri ve kullanım detayları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:27
Yayladaki bulut şehirdeki ışık Huawei Pura 80 kamerasıyla tabloya dönüşüyor 25.08.2025 | 14:51
01:14
KIZILELMA’nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi | Video 20.08.2025 | 08:52
01:27
00:55
10:44
Dronların Çelik Kubbesi TOLGA Dron Savunma Sistemi | Video 27.07.2025 | 12:27
08:38
06:45
03:45
07:02
Roketsan yeni silahlarını tanıttı | Video 23.07.2025 | 08:57
00:36
SpaceX, O3b mPOWER 9 ve 10 uydularını yörüngeye gönderdi | Video 23.07.2025 | 08:57
05:52
02:34
01:16
Çelik Kubbe aktif edildi, Sabah.com.tr görüntüledi | Video 22.07.2025 | 16:17
03:18
AKINCI TİHA'nın İDEF provası böyle görüntülendi | Video 21.07.2025 | 16:23
00:49
Yeni nesil güdüm kiti "GÖKÇE", AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi | Video 20.07.2025 | 14:07
01:09
MKE’nin PİRANA’sı çarpma restlerini de başarıyla tamamladı | Video 08.06.2025 | 16:22
03:05
Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde 100 sortiyi tamamladı | Video 03.06.2025 | 09:34
09:50
SpaceX, Starship’in 9'uncu uçuş testini yaptı | Video 28.05.2025 | 08:54
14:37
DENİZKURDU-II/2025'te insansız sistemler sahadaydı | Video 15.05.2025 | 09:10