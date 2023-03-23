Video Türkiye 120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek Çanakkale Köprüsü’nün altından geçirildi | Video
120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek Çanakkale Köprüsü’nün altından geçirildi | Video

120 metrelik platform, 67 metreye indirilerek Çanakkale Köprüsü’nün altından geçirildi | Video

23.03.2023 | 12:34

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 120 metre yüksekliğe sahip 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli sondaj platformu, 53 metre batırıldıktan sonra su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürülerek en yüksek noktası 70 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.

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Tekirdağ Limanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu dhabi Limanı'na doğru yola çıkan 120 metre yüksekliğe sahip 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli sondaj platformu Marmara Denizi'nden sabah saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'Marintug-1' ve 'Anka-6' römorkörleri tarafından çekilen 'Aras Driller' isimli sondaj platformu saat 10.00 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde oldu.

Batı Nakliyat ve Ticaret A.Ş. ile İmroz Gemi Acenteliği koordinesinde, en yüksek noktası 70 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçirilmek için 120 metre yüksekliğe sahip 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli sondaj platformu için batırma operasyonu gerçekleştirildi. 'Marintug-1' ve 'Anka-6' römorkörleri tarafından çekilen 'Aras Driller' isimli sondaj platformu 53 metre batırıldıktan sonra su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürülerek en yüksek noktası 70 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından emniyetli bir şekilde geçirildi. Platforma geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-9', 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-16', 'Kurtarma-13' ve 'KEGM-9' römorkörleri de eşlik etti. 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişi tamamlanan platformun ayakları yeniden su yüzeyine çıkarıldı. Platform, 'Marintug-1' ve 'Anka-6' römorkörleri tarafından çekilerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu dhabi Limanı'na gitmek üzere yola çıktı. Platformun, Çanakkale Boğazı ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

PLATFORM, KUMKALE AÇIKLARINDA AĞIR YÜK GEMİSİNE YÜKLENECEK
Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Marintug-1' ve 'Anka-6' römorkörleri tarafından çekilen ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-9', 'Kurtarma-15', 'Kurtarma-16', 'Kurtarma-13' ve 'KEGM-9' römorkörlerince eşlik edilen platform, Kumkale açıklarında, Norveç bayraklı 199 metre boyunda, 42 metre genişliğindeki 31 bin 21 grostonluk yarı batan ağır yük gemisi 'Seaway Eagle'e yüklenerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu dhabi Limanı'na gitmek üzere yola çıkarılacak.

Çanakkale Boğazı'ndan 21 Ekim'de geçen 'Aras Driller' isimli platform, BOTAŞ Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılmıştı.

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