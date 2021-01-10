Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ankara ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, 22.53'te olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyururken merkez üssünü Kalecik ilçesi olarak son dakika açıkladı. AFAD ayrıca, Ankara depreminin derinliğinin 12.95 km olduğunu paylaştı. Kandilli Rasathanesi de Ankara depremi ile ilgili bilgi paylaştı. Kandilli, depremin şiddetini 4.6 olarak bildirirken derinliğini 6.7 km olarak açıkladı. Ankara'da meydana gelen depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri