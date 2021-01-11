Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokaklara çıktı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ankara ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, 22.53'te olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyururken merkez üssünü Kalecik ilçesi olarak son dakika açıkladı. Kandilli Rasathanesi de Ankara depremi ile ilgili bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin şiddetini 4.6 olarak bildirdi. Ankara'da meydana gelen depreme ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da açıklama yaptı. Vali Şahin ve Bakan Kurum, şu an için can veya mal kaybı bilgisi olmadığını duyurdu.