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OTOMATİK OYNAT
23:50
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar 18.12.2021 | 11:26
01:59
Ankara'da 'Kitre bebek' tartışması 18.12.2021 | 11:20
08:29
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! 18.12.2021 | 10:25
01:30
Hava Durumu 18-12-2021 18.12.2021 | 08:00
01:42
01:30
Hava Durumu 17-12-2021 17.12.2021 | 08:00
11:46
11:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 16.12.2021 | 15:04
01:30
Hava Durumu 16-12-2021 16.12.2021 | 08:00
00:59
Düzce’de hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar dev dalgalara yol açtı! 15.12.2021 | 23:28
00:53
ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video 15.12.2021 | 13:01
01:30
Hava Durumu 15-12-2021 15.12.2021 | 08:00
01:30
Hava Durumu 14-12-2021 14.12.2021 | 08:00
00:11
HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul Kürdistan'dır 14.12.2021 | 07:33
01:30
Hava Durumu 13-12-2021 13.12.2021 | 08:00
00:51
MSB'den gururlandıran paylaşım! 12.12.2021 | 22:52
02:00
Jandarmanın eğitimlerinde sualtı intikal aracı ilk kez kullanıldı 12.12.2021 | 22:04
00:22
Dikey bahçeleri sökmeye devam ediyorlar! 12.12.2021 | 22:04
01:42
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Meteoroloji'den yağış uyarısı 12.12.2021 | 19:33
ABB Meclisi'nde "Kitre bebek" tartışması devam ediyor... Aynı ustadan daha kaliteli kitre bebek 3 bin TL iken, Mansur Yavaş yönetimi 11 bin 500 TL ödemişti