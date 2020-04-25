Bakan Albayrak: "1000 Tl Yardım İçin Yeni Başvurular Başladı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan bir video paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı." açıklamasını yaptı. Ayrıca Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız temel ihtiyaç desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu." dedi.