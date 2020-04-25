Bakan Albayrak: "1000 Tl Yardım İçin Yeni Başvurular Başladı"

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OTOMATİK OYNAT
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ABD'den getirilen vatandaşlar Gaziantep'te 25.04.2020 | 16:40
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1 Mehmetçik Şehit Oldu! 32 Hain PKK/YPG'li Terörist Öldürüldü! 25.04.2020 | 16:02
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Bakan Albayrak: 4.4 milyon aileye 1000 tl yardım yaptık 25.04.2020 | 14:15
10:40
Sokağa Çıkma Yasağında 3. Gün! Türkiye'de Son Durum 25.04.2020 | 13:28
01:11
Başkan Erdoğan Ermeni Patriği'ne mektup "Ötekileştirmeye izin vermeyiz" 25.04.2020 | 10:35
02:15
Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde 25.04.2020 | 10:14
02:19
Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket | Video 24.04.2020 | 21:53
02:17
Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber 24.04.2020 | 17:05
01:21
İlk yerli otomobilde sona doğru 24.04.2020 | 15:45
01:20
İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek 24.04.2020 | 15:38
01:30
THY Gökyüzüne Ay - Yıldız Çizdi! | Gökyüzüne Türk Damgası! / A Haber 24.04.2020 | 13:05
04:48
83 Milyon Tek Yürek İstiklal Marşını Okudu! / A Haber 24.04.2020 | 13:04
01:15
Kahvehaneye polis baskını! Havalandırmadan seslendi 24.04.2020 | 12:23
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65 üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı 24.04.2020 | 12:19
01:29
Sokak kısıtlamasında 2. Gün 24.04.2020 | 10:37
03:10
"Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık" 24.04.2020 | 10:36
10:20
Başkan Erdoğan Çocuklarla İstiklal Marşı Okudu ve Halka Seslendi! 24.04.2020 | 10:19
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İzmir'i bilmeyen Tunç Soyer hayret ettirdi | Video 24.04.2020 | 00:18
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan bir video paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı." açıklamasını yaptı. Ayrıca Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız temel ihtiyaç desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu." dedi.