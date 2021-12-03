Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında!

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili skandal açıklamalarına tepki gösterdi, "Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür." dedi.