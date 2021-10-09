Bakan Varank doğalgaz hatlarındaki arızaları tespit eden 'Robot Göz'ün görüntülerini paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "ABD'den sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci ülkeyiz. 2017'de İGDAŞ için TÜBİTAK'ın başlattığı projede 'Robot Göz' doğal gaz hatlarındaki arıza ve kaçakları tespit ediyor" dedi.