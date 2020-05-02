Video Türkiye Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Hasta ve Doktorlarla Görüştü!

Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Hasta ve Doktorlarla Görüştü!

Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Hasta ve Doktorlarla Görüştü!
02.05.2020 | 11:34
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

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