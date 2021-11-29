Başkan Erdoğan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze namazına katıldı
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2018 ile 2021 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Mustafa Cengiz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Mustafa Cengiz, uzun süredir hastanede hastanede tedavi altındaydı. Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cengiz'in cenaze törenine Başkan Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.