Video Türkiye Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve sona erdi.
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve sona erdi.

Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve sona erdi.

18.08.2022 | 18:22

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Türkiye’nin güven veren dış politikası sahaya yansımaya devam ediyor. Kritik zirve için Lviv'e gelen Başkan Erdoğan, Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Daha sonra BM Genel Sekreteri Guterres'in de olduğu üçlü zirveye geçildi. Gelen son dakika bilgisine göre dünyanın gözünü çevirdiği üçlü zirve sona erdi. Potoçki Sarayı'nda 40 dakika süren görüşmede savaşı diplomasiyle bitirmek için atılacak adımlar konuşulurken Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridorunun son durumu da ele alındı. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Öte yandan zirve sonrası Zelenski, Erdoğan'ın Lviv'i ziyareti için 'Güçlü bir destek mesajı' dedi.

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