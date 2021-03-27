Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın 3-0'lık Norveç zaferi sonrasında milli takım oyuncularını arayarak tebrik etti. Erdoğan, "Bütün futbolcu kardeşlerimi, evlatlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok diri bir takım vardı. Çok iyi, kolektif futbolun dersini verdi" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Başkan Erdoğan’ı Salı günü oynanacak Letonya maçına davet etti.