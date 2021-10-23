Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa'nın üssü olacağız...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:29
08:09
01:37
Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 23.10.2021 | 15:18
37:55
02:51
19:21
Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! 23.10.2021 | 12:26
02:41
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı 23.10.2021 | 09:45
01:30
Hava Durumu 23-10-2021 23.10.2021 | 08:00
06:01
Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video 22.10.2021 | 11:32
05:02
Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 22.10.2021 | 11:01
01:17
01:30
Hava Durumu 22-10-2021 22.10.2021 | 08:00
01:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
19:37
07:45
02:40
05:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
01:30
Hava Durumu 21-10-2021 21.10.2021 | 08:00
03:32
00:50
Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir programını sürdürüyor. Erdoğan, 52 fabrikanın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu, yerli otomobil ile ilgili iddialı konuştu. Erdoğan, TOGG ile elektrikli araçlar piyasasında öncelikli yer alındığını, şarj istasyonları ve batarya üretim tesisleri açısından da çalışmaların hızlanacağını ifade etti. Erdoğan, "Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektirikli araç üssü haline getirmektir." dedi.