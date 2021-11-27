Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi.