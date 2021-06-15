Bulgaristan'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hafiz Osman Şahin'den çifte ezan
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:53
02:51
İsrail’de Netanyahu’nun 12 yıllık egemenliği resmen sona erdi. 15.06.2021 | 20:52
01:46
Bakan Kurum ilk çalışmaların sonuçlarını açıkladı! Müsilaj tehlikeli mi? 15.06.2021 | 18:32
07:15
03:46
01:14
02:37
HDP’ye kapatma davasında AYM ilk incelemesini 21 Haziran’da yapacak 15.06.2021 | 14:10
03:44
01:30
Hava Durumu 15-06-2021 15.06.2021 | 08:00
01:06
İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı 14.06.2021 | 11:12
01:30
Hava Durumu 14-06-2021 14.06.2021 | 08:00
00:42
01:30
Hava Durumu 13-06-2021 13.06.2021 | 08:00
05:09
01:57
01:30
Hava Durumu 12-06-2021 12.06.2021 | 08:00
05:32
03:23
Başkan Erdoğan "Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz" 11.06.2021 | 15:29
15:31
Başkan Erdoğan'dan Yukarı Afrin Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 11.06.2021 | 15:18
06:51
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı 11.06.2021 | 14:29
Programı kapsamında Bulgarsitan'a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ve Filibe kentlerini ziyaret etti. Erbaşi Filibe ziyareti sırasında, Filibe Muradiye Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile birlikte çifte ezan okudu.