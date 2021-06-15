Bulgaristan'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hafiz Osman Şahin'den çifte ezan

Programı kapsamında Bulgarsitan'a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ve Filibe kentlerini ziyaret etti. Erbaşi Filibe ziyareti sırasında, Filibe Muradiye Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile birlikte çifte ezan okudu.