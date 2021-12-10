Video Türkiye SON DAKİKA: Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar...
SON DAKİKA: Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar...

SON DAKİKA: Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar...

10.12.2021 | 15:01

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaret için geldiği Çanakkale'de vatandaşın tepkisine maruz kaldı. ismail Tekne isimli vatandaş Ali Babacan'a " Ben size davanız için oy vermiştim, hakkımı helal etmiyorum." dedi. Bunun üzerine polisler vatandaşı uzaklaştırmaya çalışırken Tekne daha sonra olayla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Ali Babacan'ın zor anları...

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Çanakkale'ye gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni ilçesindeki programın ardından STK temsilcileriyle buluşmak için Çan ilçesine geçti. Babacan, Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefâlet Kooperatifi salonu girişinde İsmail Tekne isimli bir vatandaş tarafından protesto edildi. Tekne, "Ben davanız için size oy verdim. Hakkımı helal etmiyorum" deyince, bölgedeki polisler tarafından uzaklaştırıldı.


DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a hakkını helal etmediğini söyleyerek tepki gösteren İsmail Tekne, "Ali Babacan, dün şirin ilçemize geldi. Ben de orada tepkimi sundum. 'Davasına ihanet eden, davasını satan vatanı satar' düsturuyla tepkimi gösterdim. Kemal Kılıçdaroğlu 'helallik' ifadesini buyuruyor ya, aslında ilk olarak Ali Babacan bu davanın fertlerinden helallik isteyip, öyle siyaset sahnesine girmesi lazım. Onun için diyorum ki Ali Babacan bu davanın içinde bakan olmuştur, makam ve mevki sahibi olmuştur. Bu yüzden bizden helallik dilemesini istiyorum ve ben Ali Babacan'a hakkımı helal etmiyorum. Bana karşı bir sert müdahale olmadı. Zaten hukukî çerçeve içerisinde, medeni bir tepki gösterdim. Sağ olsunlar polis arkadaşlar da olaya müdahale etti. Böylelikle protestomuzu yapmış olduk" dedi.


Başkan Babacan, bugün de Çanakkale kent merkezinde gazetecilerle bir araya geldikten sonra Biga ilçesine hareket etti.

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