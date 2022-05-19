CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs 1919’a soykırım diyen Apolas Lermi'ye sahip çıktı! İBB bünyesinde konser

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Pontus bayrağı önünde şarkı söyleyen ve Pontus geleneğini yaşatmaya çalıştığını bir röportajında açıkca belirten, 19 Mayıs 1919'un soykırım olduğunu iddia eden Apolas Lermi'ye 19 Mayıs'ta konser verdirmesi tepkilere neden oldu.