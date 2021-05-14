Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör devletine öfkeliyiz"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma sonrası normalleşme takviminin pazartesiden itibaren yürürlüğe konulacağını duyurdu. Erdoğan, Haziran ayını işaret etti, "Tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kudüs ve Gazze'de masum insanları hedef alan İsrail'e de çok sert çıktı. Erdoğan, "Terör devletine öfkeliyiz" dedi.