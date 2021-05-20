Emine Erdoğan, Filistin'de 'direnişin sembolü' olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada çok fazla paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüştü.