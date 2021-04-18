Hava Durumu 18-04-2021
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01:30
Hava Durumu 18-04-2021 18.04.2021 | 08:00
17:08
02:13
02:13
02:05
01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti 17.04.2021 | 08:57
01:18
İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemileri kamerada 17.04.2021 | 08:57
01:30
Hava Durumu 17-04-2021 17.04.2021 | 08:00
15:47
03:10
04:10
12:28
00:58
01:59
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 16.04.2021 | 09:32
01:30
Hava Durumu 16-04-2021 16.04.2021 | 08:00
02:13
03:35
02:07
Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama 15.04.2021 | 18:33
04:40
Van'da evlat neöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin hareket! 15.04.2021 | 16:23