Video Türkiye İstanbul Emniyeti’nden anlamlı mesai... Kadınlara çiçek dağıttılar...
İstanbul Emniyeti’nden anlamlı mesai... Kadınlara çiçek dağıttılar...

İstanbul Emniyeti’nden anlamlı mesai... Kadınlara çiçek dağıttılar...

25.11.2021 | 19:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Emniyeti’nden anlamlı mesai... Kadınlara çiçek dağıttılar... 01:13
İstanbul Emniyeti’nden anlamlı mesai... Kadınlara çiçek dağıttılar... 25.11.2021 | 19:37
Milli Güvenlik Kurulu’nda ekonomi vurgusu: Ekonomi politikalarının karşılaştığı tehditler değerlendirildi 05:52
Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu: Ekonomi politikalarının karşılaştığı tehditler değerlendirildi 25.11.2021 | 19:18
Milli Güvenlik Kurulu toplandı 02:56
Milli Güvenlik Kurulu toplandı 25.11.2021 | 18:22
Merkez’de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor 02:46
Merkez'de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor 25.11.2021 | 18:13
SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 10:01
SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 25.11.2021 | 13:46
Türkiye’yi köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar? ’Erken seçim hedefli kur operasyonu’ 33:24
Türkiye'yi köşeye mi sıkıştırmak istiyorlar? 'Erken seçim hedefli kur operasyonu' 25.11.2021 | 13:13
Hava Durumu 25-11-2021 01:30
Hava Durumu 25-11-2021 25.11.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Eczane ve ilaç depolarına denetim! 02:29
SON DAKİKA: Eczane ve ilaç depolarına denetim! 24.11.2021 | 14:04
Hava Durumu 24-11-2021 01:30
Hava Durumu 24-11-2021 24.11.2021 | 08:00
Son Dakika: Vedat Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? 01:48
Son Dakika: Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? 23.11.2021 | 11:39
Başkan Erdoğan’dan ’DEAŞ’ mesajı! Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz 07:31
Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı! "Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz" 23.11.2021 | 10:50
Hava Durumu 23-11-2021 01:30
Hava Durumu 23-11-2021 23.11.2021 | 08:00
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 04:20
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 22.11.2021 | 14:23
Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor. Projenin yüzde 95’i tamamlandı | Video 04:40
Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor. Projenin yüzde 95’i tamamlandı | Video 22.11.2021 | 13:45
Yüksek faizi kim neden istiyor? Ekonomiyi yalnızca kur üzerinden okuyanlar nerede yanılıyor? 31:24
Yüksek faizi kim neden istiyor? Ekonomiyi yalnızca kur üzerinden okuyanlar nerede yanılıyor? 22.11.2021 | 12:39
Süleyman Soylu’dan terörle mücadeleyi anlatırken gülüşen CHP’li vekillere sert tepki 01:38
Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleyi anlatırken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki 22.11.2021 | 12:10
Hava Durumu 22-11-2021 01:30
Hava Durumu 22-11-2021 22.11.2021 | 08:00
Muhalefetin ’spekülasyon’ ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? 13:26
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? 21.11.2021 | 22:14
Hava Durumu 21-11-2021 01:30
Hava Durumu 21-11-2021 21.11.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım’ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 04:47
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 15:45

İstanbul Polisi; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA