Kıbrıs semalarında F-16’lar ve Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu | Video
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekâtı ile “KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47'nci Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında, F-16’larımızın yanı sıra Türk Yıldızları tarafından gerçekleştirilen KKTC'de gösteri/selamlama uçuşunun görüntülerini paylaştı.
MSB'Nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekâtı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, F-16'larımızın yanı sıra Türk Yıldızları tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi" denildi.