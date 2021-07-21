Kıbrıs semalarında F-16’lar ve Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu | Video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekâtı ile “KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47'nci Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında, F-16’larımızın yanı sıra Türk Yıldızları tarafından gerçekleştirilen KKTC'de gösteri/selamlama uçuşunun görüntülerini paylaştı.

MSB'Nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekâtı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, F-16'larımızın yanı sıra Türk Yıldızları tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi" denildi.