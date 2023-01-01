Mavi Vatan’ın Çelik Kalesi TCG Gediz’den yeni yıl mesajı | Video

Yılbaşını sevdikleri birlikte geçirmek isteyeneler yılın son gününde çeşitli aktiviteler düzenlerken, Mavi Vatan’ın Çelik Kalesi TCG Gediz’de görev yapan askerler yeni yılı ailelerinden uzak görevleri başında geçirecek.

Sabahın erken saatlerinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan kalkarak Akdeniz açıklarında görev icra eden yüzen şehir görünümündeki TCG-Gediz gemisi Akdeniz açıklarında görevinin başında yeni yıla Mavi Vatan'da 'merhaba' diyecek.



Yeni yıl dolayısıyla deniz üzerinde gerçekleştirilen törende TCG Gediz Komutanı, ailelerinden uzakta mavi vatanda görev yapan personelinin yeni yılını kutladı.

Oldukça donanımlı olan TCG Gediz Gemisi'nin köprü üstünden personeline seslenen gemi komutanı yaptığı anonsta "TCG Gediz Ailesi'nin değerli personeli sevgili silah arkadaşlarım. Ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak için ailelerimizden uzakta gemimize verilen görevi yerine getirmekteyiz. 2022 yılının sonuna geldiğimizi bu günde TCG Gediz Ailesi'nin yeni yılını kutlar, yeni yılın sizlere ve sevdiklerinize sağlık mutluluk ve huzur getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.



MAVİ VATANDA KUŞ UÇURTMUYORLAR

Her türlü askeri donanıma sahip TCG Deniz Savaş Gemisi, bir yandan denizde seyir halinde görevini icra ederken, diğer yandan da gemide konuşlu helikopter ile denizde ve havada adeta kuş uçurtmuyor. Dosta güven düşmana korku salan Mavi Vatan'ın kartalları, yeni yıla Akdeniz açıklarındaki görevlerinin başında göz kamaştıran icraatları ile girdi.