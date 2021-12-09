Meclis'te yeni 'El hareketi' skandalı! İYİ Partili Yasin Öztürk AK Partili Demirbağ'a el hareketi yapıp küfretti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'El hareketi' skandalı hala gündemdeki yerini korurken, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk yeni bir skandala imza attı. Öztürk'ün, AK Partili Zülfü Demirbağ'a el hareketi yapıp küfretmesinin duyulması üzerine gerginlik yaşandı. AK Partili kadın milletvekilleri Öztürk'e tepki gösterip, özür dilemesini istedi.