Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika paylaşımı! 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptığı son dakika paylaşımı 'Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.'