MSB bu görüntülerle paylaştı! Komandolardan nefes kesen tatbikat | Video

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı icra edildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görev alan komandolarımız tarafından Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı icra edildi" ifadelerine yer verildi.