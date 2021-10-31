Video Türkiye MSB bu görüntülerle paylaştı! Komandolardan nefes kesen tatbikat | Video
MSB bu görüntülerle paylaştı! Komandolardan nefes kesen tatbikat | Video

MSB bu görüntülerle paylaştı! Komandolardan nefes kesen tatbikat | Video

31.10.2021 | 16:22

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MSB bu görüntülerle paylaştı! Komandolardan nefes kesen tatbikat | Video 00:27
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı icra edildi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görev alan komandolarımız tarafından Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı icra edildi" ifadelerine yer verildi.

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