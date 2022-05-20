MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
03:45
52:54
Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşisi 19.05.2022 | 22:11
00:23
30:08
00:55
AK Parti'de görev değişimi 19.05.2022 | 18:33
02:38
04:51
02:42
MSB’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı | Video 19.05.2022 | 10:34
02:41
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi "Alparslan" Mersin'de | Video 19.05.2022 | 10:27
00:49
03:11
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı | Video 19.05.2022 | 10:17
01:39
57:16
00:58
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 18.05.2022 | 10:45
01:05
Bakan Çavuşoğlu New York'ta ''Hanım Sultanlar'' sergisini gezdi | Video 18.05.2022 | 09:01
01:57
29:38
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 17.05.2022 | 11:11
04:30
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."