MSB'den gururlandıran paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gururlandırdı. Bakanlık kahraman pilotların envanterde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelindiğini gösteren video paylaştı. İşte o göğüsleri kabartan paylaşım...