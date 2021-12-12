Video Türkiye MSB'den gururlandıran paylaşım!
MSB'den gururlandıran paylaşım!

MSB'den gururlandıran paylaşım!

12.12.2021 | 22:52

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OTOMATİK OYNAT

MSB’den gururlandıran paylaşım! 00:51
MSB'den gururlandıran paylaşım! 12.12.2021 | 22:52
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gururlandırdı. Bakanlık kahraman pilotların envanterde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelindiğini gösteren video paylaştı. İşte o göğüsleri kabartan paylaşım...

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