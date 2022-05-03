Video Türkiye Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12'den vurdu
Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12'den vurdu

Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12'den vurdu

03.05.2022 | 11:51

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