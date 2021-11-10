TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV’ye açıkladı "Düğmeye basıldı"

Ulusal ve uluslararası birçok firmanın en yeni ürünlerinin sergilendiği SAHA EXPO 2021 fuarı başladı. Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, büyük ilgi görüyor. Fuarda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip uçağın sisteminin nasıl çalışacağını anlattı.