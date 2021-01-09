Vali Yerlikaya vakaların en çok düştüğü ve en az düştüğü ilçeleri açıkladı! İşte İstanbul'da son durum...
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler meyvesini vermeye başladı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayısının yüzde 40 düştüğünü duyururken, bir güzel haber de Vali Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, yılın ilk filyasyon toplantısının ardından kentte en çok vaka düşüşünün gözlendiği ilçeleri duyurdu.