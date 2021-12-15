Video Türkiye ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video
ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video

ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video

15.12.2021 | 13:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ZAHA’nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video 00:53
ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video 15.12.2021 | 13:01
Hava Durumu 15-12-2021 01:30
Hava Durumu 15-12-2021 15.12.2021 | 08:00
Hava Durumu 14-12-2021 01:30
Hava Durumu 14-12-2021 14.12.2021 | 08:00
HDP’li Ömer Öcalan’dan skandal sözler: İstanbul Kürdistan’dır 00:11
HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul Kürdistan'dır 14.12.2021 | 07:33
Hava Durumu 13-12-2021 01:30
Hava Durumu 13-12-2021 13.12.2021 | 08:00
MSB’den gururlandıran paylaşım! 00:51
MSB'den gururlandıran paylaşım! 12.12.2021 | 22:52
Jandarmanın eğitimlerinde sualtı intikal aracı ilk kez kullanıldı 02:00
Jandarmanın eğitimlerinde sualtı intikal aracı ilk kez kullanıldı 12.12.2021 | 22:04
Dikey bahçeleri sökmeye devam ediyorlar! 00:22
Dikey bahçeleri sökmeye devam ediyorlar! 12.12.2021 | 22:04
Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM’ye gelecek 01:42
Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek 12.12.2021 | 20:43
Meteoroloji’den yağış uyarısı 01:35
Meteoroloji'den yağış uyarısı 12.12.2021 | 19:33
HDP’nin İstanbul Kongresi’nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler 00:44
HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler 12.12.2021 | 19:25
Hava Durumu 12-12-2021 01:30
Hava Durumu 12-12-2021 12.12.2021 | 08:00
AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İzmir eğitimlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile katıldı 06:57
AK Parti Teşkilat Akademisi'nin İzmir eğitimlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile katıldı 11.12.2021 | 13:35
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması 11:30
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması 11.12.2021 | 12:40
Bolivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi 00:59
Bolivya – Antalya uyuşturucu hattı çökertildi 11.12.2021 | 12:12
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Stratejik İletişim Zirvesi’ne videolu mesaj 04:20
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne videolu mesaj 11.12.2021 | 11:56
SON DAKİKA: Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN 02:13
SON DAKİKA: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN 11.12.2021 | 10:22
Hava Durumu 11-12-2021 01:30
Hava Durumu 11-12-2021 11.12.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Ali Babacan’a bir tepki de Çanakkale’de! Davasını satan vatanını da satar... 00:32
SON DAKİKA: Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar... 10.12.2021 | 15:01
Hava Durumu 10-12-2021 01:30
Hava Durumu 10-12-2021 10.12.2021 | 08:00

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştiren Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nın (ZAHA) mayın ve balistik testlerinin tamamladığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dosta güven düşmana korku salan ZAHA kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Mayın ve balistik testlerini tamamladı. Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik Testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor" dedi.

HEM DENİZDE HEM KARADA
FNSS firması tarafından geliştirilen ZAHA'lar, amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli çıkarılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor. Bu araçlar, harekatın amfibi hücum safhasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak, birliklerin koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA