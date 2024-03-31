100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti | Video
Bartın’da 100 yaşındaki Fadime Yılmaz, oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti.
Köyün 93 ve 91 yaşındaki iki seçmeni de sandığa giderek oyunu kullandı.
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