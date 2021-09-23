2 bin 600 yıllık tarihi tapınak gün yüzüne çıkıyor | Video

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde bulunan Karia uygarlığının başkenti olarak bilinen 2 bin 600 yıllık Amos Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması çalışmalarına hız verildi.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yüzey araştırma çalışmasına başlanan Amos Antik Kenti'nde daha önce keşfedilen mezar yerinin (Nekropolis) kurtarma kazısı tamamlandı. İki yıl önce başlanan kazıda MTO ve Marmaris Belediyesi girişimiyle birinci ve ikinci aşaması yapılan yüzey araştırması antik kentin ortaya çıkması çalışmaları ile devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan onay sonucunda yüzey araştırması tamamlanan Amos Antik Kenti'nde geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan buluntularla ilgili ikinci araştırma aşamasıyla birlikte kentin bilinmeyen kısımları da keşfediliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay antik kente yapılan gezi sırasında basın mensuplarına verdiği demeçte "Marmaris tarihi adına çok önemli bir yer, kendi tarihimizi kendi geçmişimizi buradan öğrenip gelecek nesillere de aktaracağız. Kendimizden olmayan faktörler sebebi ile ne yazık ki geç kalındı. Hepimiz Marmaris için çalışıyoruz, kentimizin değerlerini ön planda tutuyoruz. Tek çıkarımız Marmaris'in güzelliklerini ortaya çıkarmak. Bu alanda yapılan kazı çalışmaları için emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

''MARMARİS'TE YENİ BİR KÜLTÜR ROTASI OLUŞTURUYORUZ''

Amos Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için yıllardır önemli görüşmeler ve bağlantılar yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan "2011yılında, Marmaris Ticaret Odamızın sponsorluğunda müze müdürlüğümüz ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji bölümünün işbirliğinde yol güzergahı çalışması ve çevre düzenlemesi çalışmasıyla böyle bir çalışma gerçekleştirildi, Amos Antik Kenti'nde. 2019 yılında odamızın sponsorluğunda yine aynı kurumların desteğiyle bir yüzey araştırması başlatıldı. 2020 yılında yüzey araştırması kurtarma kazısı ve belediyemizin de desteğiyle çevre düzenlemesinin tadilat şeklinde devam etti. Bildiğiniz üzere geçen yıldan kurtarma kazısında antik mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl da planlı kazı çalışması başlatıldı ve Amos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları ile devam ediyor. Temmuz ayı sonunda başlayan çalışma maalesef yaşadığımız yangın afeti sonucunda ara verilmek zorunda kalmıştı. Çalışmalar tekrar hızlandı. Biz Marmaris'te kültürel mirasımıza sahip çıkmak onları turizme kazandırmak ve bunun da yanında hem doğal hem insani tahribatın engellenmesi hususunda koruma altına alınması konusunda çalışmalara destek veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu desteğimize devam edeceğiz. Marmaris'te bir kültür rotası oluşturulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

"İMPARATORİÇE ATHENA'NIN İZLERİNE RASTLADIK"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer "Bu seneki çalışmalarımızı kentin akropolis noktasında sürdürüyoruz, geçen sene kentin nekropolisinde bir kurtarma kazısı gerçekleştirmiştik. Bu sene de Amos'ta ilk defa sistematik bir kazıya başladık. Bu kazıları Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda benim de bilimsel danışmanlığımda yürütüyoruz. Bu çalışmaların ana hedefi kentin akropolis bölgesindeki bir kutsal alan oluşturuyor. Bu üzerinde bulunduğumuz kutsal alan yaptığımız çalışmalar neticesinde büyük bir ihtimalle tanrıça Athena'ya adanmış olmalı. Elde ettiğimiz olgularda onu büyük oranda destekliyor. Yaklaşık bir aydır devam ettiğimiz bu çalışmalar başta Marmaris Belediyesi olmak üzere Marmaris Ticaret Odası'nın ana sponsorluğunda destekleriyle gerçekleştirilmekte. Nekropolis Türkçe karşılığıyla "Ölüler Diyarı" Ölüler Ülkesi, Ölüler Kenti" yani modern tabiriyle mezarlık diye tanımlayabiliriz. Akropolis de aslında kentin yukarı kent en üst taraftaki yerleşime bu savunma tahkimatı içerisindeki ana yerleşim oluşturuyor. Burası hiyerarşik açıdan da değerlendirdiğimizde aslında kentin yönetici ve Kraliyet kesiminin yaşadığı Prestige ve noktayı oluşturuyor. Destekleyen bulgular da olmasına karşın ki bunlar milattan önce altıncı yüzyılda işaret ediyordu ama bu seneki çalışmalarda ki kadar bize çok yoğun verileri olmamıştı. Ancak bu seneki bu noktadaki çalışmalarımız kesin olarak milattan önce 6. yüzyıla kadar giden bir tarih Yani kısacası 2 bin 600 yıllık bir geçmiş olan kentin izlerini bize sunuyor'' şeklinde konuştu.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey yapılan kazı çalışmaları hakkında "2020 yılında yine bakanlığımızın oluruyla Amos Antik Kenti'nde kurtarma kazısı ile başladık kazı serüvenimize. Kurtarma kazısı daha önceki yıllarda defineciler tarafından tahrip edilmiş, bir mezar alanıydı. Geçen yıllarda sınırlı zamanda sınırlı alanda kazı yaptık. O kadar kısa bir dönemde bizi şaşırtacak bulgular çıktı. Bize şunu gösterdi. Buradaki kazıların sonucu oradaki mezarlar antik dönemde de sonraki dönemde de konmuştu. Biz zamanında yakalaya bilmiştik onları, pişmiş toprak kaplar sikkeler ele geçirildi. Şu an müze müdürlüğünde koruma altında daha sonra restorasyon çalışmalarından sonra sergilenecek'' dedi.