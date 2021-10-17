Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:35
Avcılarda vatandaşlar 2 yıldır depremde yıkılan caminin yapılmasını bekliyor 17.10.2021 | 11:24
02:05
01:18
Kağıthane’de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı 17.10.2021 | 11:12
05:43
Kayıp oğlunu 10 yıldır arıyor! 17.10.2021 | 10:56
00:45
Adana'da PKK üyesi olmaktan aranan 3 kişi yakalandı 17.10.2021 | 11:00
01:12
D-100 karayolu'nda şerit kavgası! İETT şoförü otomobili tekmeledi | Video 17.10.2021 | 10:52
01:32
Araç sürücülerinin yaptığı ihlaller kazalara neden oldu | Video 17.10.2021 | 10:45
03:26
Sultangazi'de dev fare kabusu! Gece yarısı evi terk ettiler... | Video 17.10.2021 | 10:41
02:38
Anne ve biri bebek arabasındaki 2 çocuğuna motosiklet çarptı | Video 17.10.2021 | 10:32
04:55
Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü 17.10.2021 | 10:22
02:31
2 kişiyi öldüren emekli polis: "Alkolün etkisiyle yaptım" 17.10.2021 | 10:09
02:15
TEM’de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı 17.10.2021 | 10:08
05:39
01:03
Çevreye rahatsızlık veren şahıs, tekme tokat dövüldü | Video 17.10.2021 | 10:11
03:51
Taksim'de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı | Video 17.10.2021 | 09:21
03:59
Esenler'de otomobil sokak arasında takla attı kaza anı kamerada 17.10.2021 | 09:52
07:56
01:10
Polatlı’da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı | Video 17.10.2021 | 09:21
02:21
Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi 17.10.2021 | 08:57
Adana’da birahane işletmecisi ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren emekli polis memuru tutuklandı. Zanlının ifadesinde “Öldürmeye kastım yoktu, alkolün etkisiyle yaptım” dediği öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz cuma akşamı merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir birahanede meydana geldi. Emekli polis memuru Kamil G. (61), kahvehanede oyun oynadıktan sonra arkadaşlarıyla alkol almak için Bahadır Serindağ'a ait birahaneye gitti. İddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alırken yüksek sesle konuşan Kamil G., işletme sahibi Serindağ tarafından uyarıldı. Alkolün etkisiyle sohbetine devam eden Kamil G. ve arkadaşları, iş yeri çalışanı ve aynı zamanda da Bahadır Serindağ'ın kayınbiraderi olan Sabri Özgenç tarafından bir kez daha uyarıldı. Alkol alan grup bir süre sonra ayrılırken, masada kalan Kamil G.'ye Sabri Özgenç, "Buraya ne zamandır geliyorsun. Terbiyesizlik yapma ve buraya bir daha gelme" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi ile ayrılan şahıslardan Kamil G., eve giderek beylik tabancasını alıp birahaneye döndü. Tabancasını çekip ateşleyen Kamil G., Bahadır Serindağ'ı koltukaltından, Sabri Özgenç'i ise göğsünden vurdu. Ağabeyi vurulan Orhan Serindağ, elindeki sandalyeyi saldırgana attı. Dengesini kaybeden Kamil G., çevredekiler tarafından yakalanarak darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan emekli polisin ifadesinde, "Alkolün etkisiyle ateş ettim. Öldürmeye kastım yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Kamil G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç ise Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.