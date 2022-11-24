Video Yaşam 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

24.11.2022 | 16:54

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Bursa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Orhaneli-Harmakcık Karayolu Yörükler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhaneli'den Bursa'ya seyir halinde olan Ömer Anlağan (29) idaresindeki otomobil ile Y.S. (46) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan Ömer Anlağan, M.E.K., A.S., R.B., Y.S. ve A.S.'yi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Ömer Anlağan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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