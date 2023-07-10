Video Yaşam 24 gündür kayıp olan Korhan Berzeg, çevredeki dere yataklarında arama yapılıyor | Video
24 gündür kayıp olan Korhan Berzeg, çevredeki dere yataklarında arama yapılıyor | Video

24 gündür kayıp olan Korhan Berzeg, çevredeki dere yataklarında arama yapılıyor | Video

10.07.2023 | 12:10

Balıkesir’in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i (83) arama çalışmaları 24'üncü günde de devam etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Arama çalışmalarının 24'üncü gününde ekipler, bölgedeki su kuyularını tamamen kontrol ederek herhangi bir ize rastlayamadı. Dere yataklarına yoğunlaşan ekipler ellerindeki demir çubuklar ile dere yataklarında arama çalışmaları yürüttü. Dere yataklarında ve kırsal alanda ki çalışmalara JAK ve JÖAK ve Komando tim ekibi katıldı. Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama çalışmalarına devam ederek her geçen gün alanı genişletmeye devam ediyor. Ekiplerin 10 açık su kuyusu, dere yatağı ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, 70 kişilik bir ekip ile arama kurtarma çalışmaları her geçen gün genişletilerek sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Tekelci Ahmet Abi’ hayatını kaybetti! | Video 00:53
'Tekelci Ahmet Abi' hayatını kaybetti! | Video 10.07.2023 | 13:46
Telefon sürekli çalınca yalanı ortaya çıktı | Video 02:44
Telefon sürekli çalınca yalanı ortaya çıktı | Video 10.07.2023 | 12:04
24 gündür kayıp olan Korhan Berzeg, çevredeki dere yataklarında arama yapılıyor | Video 02:38
24 gündür kayıp olan Korhan Berzeg, çevredeki dere yataklarında arama yapılıyor | Video 10.07.2023 | 12:10
Büyükçekmece’de yün yüklü TIR devrildi | Video 01:30
Büyükçekmece'de yün yüklü TIR devrildi | Video 10.07.2023 | 11:59
Osmaniye’de 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı | Video 01:37
Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 11:58
Telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu! 300 bin lirayı bir gecede çaldılar | Video 04:16
Telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu! 300 bin lirayı bir gecede çaldılar | Video 10.07.2023 | 11:42
Kırıkkale’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:32
Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 10.07.2023 | 11:11
523 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video 01:08
523 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video 10.07.2023 | 11:12
Fatih’te sahte pasaport operasyonu! Suçüstü yakalandılar | Video 01:34
Fatih'te sahte pasaport operasyonu! Suçüstü yakalandılar | Video 10.07.2023 | 11:08
Polis hırsız çetesinin en azılısını yakaladı | Video 02:17
Polis hırsız çetesinin en azılısını yakaladı | Video 10.07.2023 | 11:01
Avcılar’da fırının önündeki hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı | Video 02:31
Avcılar'da fırının önündeki hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı | Video 10.07.2023 | 10:28
İzmir’de dört kişi yaşamını yitirmişti… Makasçı magandaya hem gözaltı hem ceza… | Video 00:19
İzmir’de dört kişi yaşamını yitirmişti… Makasçı magandaya hem gözaltı hem ceza… | Video 10.07.2023 | 10:41
Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor: Herkese izah edemiyorum! | Video 03:28
Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor: "Herkese izah edemiyorum!" | Video 10.07.2023 | 10:29
Şile Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücüye 5 bin 887 lira ceza | Video 00:34
Şile Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücüye 5 bin 887 lira ceza | Video 10.07.2023 | 10:25
İstanbul’da polis ile şüpheli kovalamacası kamerada: Polisin parmağını çatlattı | Video 02:11
İstanbul’da polis ile şüpheli kovalamacası kamerada: Polisin parmağını çatlattı | Video 10.07.2023 | 10:29
Diyarbakır’da ’Örümcek suç örgütü’ operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:40
Diyarbakır'da 'Örümcek suç örgütü' operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 10.07.2023 | 10:19
Bağcılar’da 150 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı kamerada | Video 02:18
Bağcılar'da 150 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı kamerada | Video 10.07.2023 | 09:59
Bolu’da heyelan, Bartın’da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video 08:24
Bolu'da heyelan, Bartın'da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video 10.07.2023 | 09:40
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 02:04
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 09:38
Samsun’da sağanak etkili oldu | Video 01:57
Samsun'da sağanak etkili oldu | Video 10.07.2023 | 09:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA