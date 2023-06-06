2.5 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video
İstanbul’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp haklarında terör örgütü soruşturması olduğunu iddia ederek milyonlarca lira dolandıran 23 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 595 bin lira para ve yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 10 şarjör, 100 fişek, 1 sahte polis kimliği, 1 telsiz, 4 kelepçeyle 595 bin lira nakit para ve yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.
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