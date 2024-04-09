3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
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