3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2024 | 09:40 Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz günlerde Sivas-Erzincan karayolu otogar üst kavşakta meydana geldi. S.T. idaresindeki 58 TN 192 plakalı Ford marka otomobil aynı yönde seyreden R.K. idaresindeki 58 AY 556 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü S.T. ile Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Karşı yönden gelen bir aracın araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 58 TN 192 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden 58 AY 556 plakalı otomobile arkadan çarptığı ve ters döndüğü görüldü.