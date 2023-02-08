30 günlük bebek enkaz altından böyle kurtarıldı | Video
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındaki vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da enkaz altında kalan anne, 30 günlük bebeği ve kızı Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma sonrası bebeğini kucağına alan baba gözyaşları döktü.
30 günlük bebek, ablası ve annesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından enkaz altından çıkartılırken, evlatlarına ve eşine kavuşan baba sevinç gözyaşları döktü, bebeğini kokladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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