300 TL'lik yola bin TL istedi | Video
Esenyurt’tan Büyükçekmece Kumburgaza gitmek için taksiye binen 5 kişilik grup, taksicinin “taksimetre açmam, 5 kişisiniz pazarlık yapalım” teklifiyle deliye döndü. Yaşanan tartışma müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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