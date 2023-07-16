300 TL'lik yola bin TL istedi | Video 16.07.2023 | 12:20 Esenyurt’tan Büyükçekmece Kumburgaza gitmek için taksiye binen 5 kişilik grup, taksicinin “taksimetre açmam, 5 kişisiniz pazarlık yapalım” teklifiyle deliye döndü. Yaşanan tartışma müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Koza mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TDN 40 plakalı araç sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp yanlarına gitti. Bu sırada taksi bekleyen kadınlardan oluşan grup taksiye bindi. Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. "Taksimetre açmam, 5 kişisiniz de bin TL tutar" diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı. Duydukları karşısında şok olan müşteriler ise taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü 1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz dedi. Bu teklifler karşısında sinirlenen grup taksiciye "Bu alemin akıllısı sen misin?" , " bin TL'ye karşıya geçerim" diye cevap verdi. Anlaşamayan kadın grubu taksiden inerek, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300?'ye gidecekleri yere gittikleri öğrenildi. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.