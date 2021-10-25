3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak?
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Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? Komisyonda kimler yer alacak? 3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak? Kamuda hiyerarşik yapıya yansıması olacak mı? 3600 ek gösterge artışı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ne zaman hayata geçirilecek? İdari kadrolar da dahil olacak mı? Düzenleme memurların tamamını kapsayacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...